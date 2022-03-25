Судно з українським екіпажем загорілося в Індійському океані, загинув 20-річний одесит

20:09 28 червня Київ, Україна

В результаті пожежі, що сталася на судні MSС MESSINA в Індійському океані, загинув 20-річний моряк з Одеси. МЗС України з'ясовує обставини смертельної пожежі.

Про це повідомляє морський портал Seafarers Journa.

"Судно MSC MESSINA йшло зі Шрі-Ланки в Сінгапур. На півдорозі між Шрі-Ланкою і Малаккською протокою в машинному відділенні судна почалося загоряння", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що загинув 20-річний моряк з Одеси. Це був його другий рейс.



За інформацією порталу, інші члени екіпажу знаходяться на аварійному судні. Надзвичайна подія сталася 25 червня, з того моменту екіпаж без зв'язку.

Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Індії та Сінгапурі невідкладно перевірити ситуацію на судні MSC MESSINA, серед членів екіпажу якого можуть бути громадяни України.