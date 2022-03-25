Судно з українським екіпажем загорілося в Індійському океані, загинув 20-річний одесит

В результаті пожежі, що сталася на судні MSС MESSINA в Індійському океані, загинув 20-річний моряк з Одеси. МЗС України з'ясовує обставини смертельної пожежі.
Про це повідомляє морський портал Seafarers Journa.
Відзначається, що загинув 20-річний моряк з Одеси. Це був його другий рейс.
За інформацією порталу, інші члени екіпажу знаходяться на аварійному судні. Надзвичайна подія сталася 25 червня, з того моменту екіпаж без зв'язку.
Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Індії та Сінгапурі невідкладно перевірити ситуацію на судні MSC MESSINA, серед членів екіпажу якого можуть бути громадяни України.
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