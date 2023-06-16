Судно рф забрало ще 2 тисячі тонн українського зерна з Маріуполя

12:41 22 травня Київ, Україна

З порту тимчасово окупованого Маріуполя вирушило до Ростова-на-Дону ще одне російське судно, яке перевозило вкрадені дві тисячі тонн українського зерна.



Цю інформацію опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму повідомленні в Телеграм, супроводжуючи його відповідними фотографіями з порту.



Андрющенко підкреслив, що це судно залишило порт Маріуполя, перевозячи зерно.



Цього разу пунктом призначення став Ростов-на-Дону. Він також зазначив, що росія, як і очікувалося, продовжує заповнювати свою "зернову угоду" вкраденим українським зерном.