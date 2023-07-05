Судді з Черкаської області загрожує 8 років в'язниці за виправдання терору рф - СБУ

11:34 05 липня Київ, Україна





У ході цієї операції стало відомо, що суддя заперечувала факт збройної агресії з боку російської федерації та виправдовувала військові злочини, вчинені рашистами.



Про це повідомляє Служба безпеки України.



У розпорядженні СБУ є аудіозаписи розмов, де вона явно висловлює свою проросійську позицію та постійно повторює російський наратив про війну в Україні. Служба безпеки України (СБУ) спільно з Генеральною прокуратурою зібрала велику доказову базу, пов'язану з діяльністю судді Звенигородського райсуду Черкаської області.У ході цієї операції стало відомо, що суддя заперечувала факт збройної агресії з боку російської федерації та виправдовувала військові злочини, вчинені рашистами.Про це повідомляє Служба безпеки України.У розпорядженні СБУ є аудіозаписи розмов, де вона явно висловлює свою проросійську позицію та постійно повторює російський наратив про війну в Україні.

Зафіксовано, що дана суддя підтримувала анексію Криму та Мелітополя та вихваляла запровадження "російського законодавства" на цих територіях.



Крім того, вона виправдовувала військові злочини росії проти цивільних осіб. Наприклад, ракетний удар, скоєний російськими збройними силами по житловому будинку в Дніпрі в січні поточного року, вона називала супутніми втратами під час військових дій.



На підставі зібраних доказів підозрюваній було озвучено звинувачення за статтею 436-2 частина 3 Кримінального кодексу України (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікація її учасників, вчинені посадовою особою).



Слідством встановлено, що раніше вона працювала суддею Якимівського районного суду у Запорізькій області. У зв'язку з тимчасовою окупацією цієї території у червні 2022 року її перевели до Черкаської області, де її спочатку було призначено суддею, а потім обрано головою районного суду.



Передбачалося, що підозрювана планувала подати у відставку та переїхати до Криму, зберігаючи довічну пенсію судді за рахунок українського бюджету.

Проте співробітники СБУ та ДБР завадили її планам, задокументувавши її протиправні дії, і наразі проводять розслідування з метою притягнення підозрюваної до відповідальності.



В результаті обшуків у підозрюваної було виявлено та вилучено іноземну валюту, включаючи російські рублі, а також мобільні телефони та комп'ютерну техніку.



Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.