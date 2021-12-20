Суд виніс вирок контрабандисту, який вертольотом переправляв цигарки до Польщі

У Турійську Волинської області пройшов суд над уродженцем селища Борова Харківської області, який займався контрабандою сигарет в Польщу.
Про це стало відомо з вироку Турійського районного суду.
Звинувачуваний чоловік у період з березня по травень 2021 року за попередньою домовленістю з двома іншими особами, щодо яких здійснюється досудове розслідування, з метою особистого збагачення незаконним способом, вирішив організувати незаконні міжнародні польоти без відповідного на це рішення з метою незаконного переміщення тютюнових виробів у Республіку Польща.
31 березня 2021 року чоловік вступив у злочинну змову з іншими двома спільниками, які придбали вертоліт марки «Robinson r-44». Останнім часом у період з 1 квітня по 18 травня чоловік, що виконує роль пілота вертольота, спільно з двома іншими спільниками, здійснював у районах населених пунктів: міста Олешки, села Чорнобаївка, села Зеленівка Херсонської області, міста Апостолове Дніпропетровської області, села Токарівка Вінницької області, села Нова Воля Старовижівського району і села Велицьк Ковельського району Волинської області пробні польоти вказаним вертольотом, спорядивши його металоконструкціями, в яких знаходилися коробки з тютюновими виробами.
Чоловік спільно з іншим учасником змови, виконуючим роль техніка з обслуговування вертольота марки «Robinson r-44» 18 травня перелетів із села Велицьк Ковельського району в лісову місцевість біля села Ружин Ковельського району, звідки повинен був бути виліт в Республіку Польща.
19 травня близько 22 годин людина з метою переміщення вертольота, який перебував у лісовій місцевості біля села Ружин, на місці знаходження автомобілів марки «Форд Транзит», розташованого в полі на відстані приблизно 200 метрів, де перебували два інших злочинці, щоб там завантажити в вертоліт коробки з тютюновими виробами та без відповідного на це дозволу злетіти з вантажем у напрямку Республіки Польща, розпочав заводити двигун зазначеного літального апарату, після чого був затриманий співробітниками СБУ Волинської області.
Такі дії орган досудового розгляду кваліфікував за частиною другою статті 28, частиною першою статті 14, статтею 334 Кримінального кодексу України, як умисні дії, які виражаються в готовності до вильоту з України без відповідного рішення, здійсненого за попередньою змовою групою осіб.
24 вересня між прокурором і обвинуваченим було укладено домовленість про визнання провини, обвинувачений взяв на себе зобов’язання беззаперечно визнати свою провину у скоєнні злочину.
У результаті суд визнав чоловіка винним в скоєнні злочину і призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі двохсот мінімумів доходів громадян, що становить 3400 гривень.
Крім цього, суд повернув чоловікові заарештовані мобільні телефони, посвідчення транспортного пілота та банківську картку.
Про це стало відомо з вироку Турійського районного суду.
Звинувачуваний чоловік у період з березня по травень 2021 року за попередньою домовленістю з двома іншими особами, щодо яких здійснюється досудове розслідування, з метою особистого збагачення незаконним способом, вирішив організувати незаконні міжнародні польоти без відповідного на це рішення з метою незаконного переміщення тютюнових виробів у Республіку Польща.
31 березня 2021 року чоловік вступив у злочинну змову з іншими двома спільниками, які придбали вертоліт марки «Robinson r-44». Останнім часом у період з 1 квітня по 18 травня чоловік, що виконує роль пілота вертольота, спільно з двома іншими спільниками, здійснював у районах населених пунктів: міста Олешки, села Чорнобаївка, села Зеленівка Херсонської області, міста Апостолове Дніпропетровської області, села Токарівка Вінницької області, села Нова Воля Старовижівського району і села Велицьк Ковельського району Волинської області пробні польоти вказаним вертольотом, спорядивши його металоконструкціями, в яких знаходилися коробки з тютюновими виробами.
Чоловік спільно з іншим учасником змови, виконуючим роль техніка з обслуговування вертольота марки «Robinson r-44» 18 травня перелетів із села Велицьк Ковельського району в лісову місцевість біля села Ружин Ковельського району, звідки повинен був бути виліт в Республіку Польща.
19 травня близько 22 годин людина з метою переміщення вертольота, який перебував у лісовій місцевості біля села Ружин, на місці знаходження автомобілів марки «Форд Транзит», розташованого в полі на відстані приблизно 200 метрів, де перебували два інших злочинці, щоб там завантажити в вертоліт коробки з тютюновими виробами та без відповідного на це дозволу злетіти з вантажем у напрямку Республіки Польща, розпочав заводити двигун зазначеного літального апарату, після чого був затриманий співробітниками СБУ Волинської області.
Такі дії орган досудового розгляду кваліфікував за частиною другою статті 28, частиною першою статті 14, статтею 334 Кримінального кодексу України, як умисні дії, які виражаються в готовності до вильоту з України без відповідного рішення, здійсненого за попередньою змовою групою осіб.
24 вересня між прокурором і обвинуваченим було укладено домовленість про визнання провини, обвинувачений взяв на себе зобов’язання беззаперечно визнати свою провину у скоєнні злочину.
У результаті суд визнав чоловіка винним в скоєнні злочину і призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі двохсот мінімумів доходів громадян, що становить 3400 гривень.
Крім цього, суд повернув чоловікові заарештовані мобільні телефони, посвідчення транспортного пілота та банківську картку.
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