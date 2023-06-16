Суд у Запоріжжі конфіскував у громадянки рф земельні ділянки вартістю 1 млн грн

Рішенням Комунарського районного суду м. Запоріжжя було задоволено позов Мелітопольської окружної прокуратури, спрямований на конфіскацію земельної ділянки площею майже 6 га та вартістю понад 1 млн грн, що належить громадянці російської федерації, на користь держави.
Інформація про цей випадок надана Запорізькою обласною прокуратурою.
За результатами розслідування, проведеного прокуратурою, було встановлено, що громадянка російської федерації успадкувала сільськогосподарську землю, що знаходиться на території Мелітопольського району.
Проте, вона порушила вимоги земельного законодавства України, не здійснивши відчуження землі протягом року, а передала її іншій особі для використання.
Саме ці факти стали підставою для звернення прокуратури до суду з метою запобігти незаконному володінню землею українського народу.
Відповідно до частини 4 статті 81 Земельного кодексу України землі сільськогосподарського призначення не можуть перебувати у власності іноземних громадян. Іноземці, які успадкували такі землі, зобов'язані відчужувати їх протягом року.
Інформація про цей випадок надана Запорізькою обласною прокуратурою.
За результатами розслідування, проведеного прокуратурою, було встановлено, що громадянка російської федерації успадкувала сільськогосподарську землю, що знаходиться на території Мелітопольського району.
Проте, вона порушила вимоги земельного законодавства України, не здійснивши відчуження землі протягом року, а передала її іншій особі для використання.
Саме ці факти стали підставою для звернення прокуратури до суду з метою запобігти незаконному володінню землею українського народу.
Відповідно до частини 4 статті 81 Земельного кодексу України землі сільськогосподарського призначення не можуть перебувати у власності іноземних громадян. Іноземці, які успадкували такі землі, зобов'язані відчужувати їх протягом року.
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