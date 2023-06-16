Суд рф засудив кримського художника до 15 років позбавлення волі

17:00 06 червня Київ, Україна

Художника -акціоніста Богдана Зізу, який облив фарбою квітів українського прапора та спробував підпалити двері адміністрації Євпаторії, протестуючи проти війни, військовий суд у Ростова-на-Дону визнав винним у скоєнні "теракту, загрозі скоєння теракту та закликах до тероризму".

За ці "злочини" митець отримав 15 років колонії загального режиму.

Його змусили записати відео з вибаченнями, в якому він визнав провину і говорив, що спробував підпалити двері через "незгоду з спеціальною військовою операцією, що проводиться російською федерацією на території України". Пізніше художник розповів, що силовики били його під час запису відео.



У суді Зіза зізнався, що провів антивоєнну акцію, проте казав, що вона нікому не зашкодила.. Прокурор просив засудити художника до 18 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.



В останньому слові активіст закликав росіян протестувати проти війни в Україні та попереджав про небезпеку мовчання. Він також зажадав позбавити себе російського громадянства та звільнити всіх українських політв'язнів та оголосив голодування з 10 червня.