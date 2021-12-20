Суд призупинив незаконний поділ Біличанського лісу

12:36 09 грудень Київ, Україна

7 грудня Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію рішення Бучанської райради, якою 20 жовтня 2021 року було змінено межі селища Коцюбинське та за рахунок столичного Біличанського лісу, що має статус нацпарку, збільшено площу селища з 87 га до майже 3 тис. га.

Про це повідомляє рух "Чесно".



«Заборонити Бучанській районній раді, Коцюбинській селищній раді, Київській обласній раді, Держгеокадастру, його структурним підрозділам та посадовим особам, а також будь-яким іншим особам, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності та господарювання вчиняти дії, спрямовані на внесення відомостей (змін) до Державного земельного кадастру на підставі проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж селища Коцюбинське Київської області, розробленого ДП «НДПІ містобудування», — йдеться у постанові про забезпечення позову, яка діє до 7 березня 2022 року.



Позовну заяву подала Київська міська рада, відповідачем є Бучанська районна рада, а третіми сторонами – Київська обласна рада та Коцюбинська селищна рада.



Київрада, коли звернулася до суду з проханням забезпечити позов, обґрунтувала свої вимоги тим, що Бучанська райрада взяла на себе повноваження Верховної Ради України щодо встановлення меж міста Київ навколо смт Коцюбинське.



Нагадаємо, у 2008 році депутати Коцюбинської та Гостомельської селищних рад "роздерибанили" ділянки у Біличанському лісі. Землю роздали депутатам, їхнім родичам та підставним особам. Журналістські розслідування довели, що за цим стоїть команда забудовника та ексмера Ірпеня Володимира Карплюка та «Батьківщини». У 2014 році, згідно з президентським указом, ліс набув природоохоронного статусу нацпарку. У березні 2021 року кордони нацпарку було нанесено на державну кадастрову карту.



9 вересня з'ясувалося, що при затвердженні Схеми перспективного планування обласна рада включила територію Біличанського лісу до складу області. Цей проєкт готувала Київська обласна державна адміністрація.



20 жовтня Бучанська районна рада, спираючись на рішення облради, затвердила нові межі селища Коцюбинське.