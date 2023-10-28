Суд залишив Коломойського під вартою до 2 грудня

17:40 27 жовтня Київ, Україна

27 жовтня суддя Шевченківського районного суду Києва залишила під вартою українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Підозрюваний перебуватиме у СІЗО до 2 грудня.

Ризики й досі існують, сказав під час судового засідання прокурор Сергій Дем'янчук. За його словами, залишається ймовірність, що Коломойський може виїхати з країни, тиснути на свідків у справі та знищувати документи. Водночас захисники бізнесмена ці ризики відкидають.

"За рішенням судді, Ігор Валерійович може здати всі паспорти", - сказав під час засідання адвокат Олександр Лисак.

Водночас на засідання прийшли п'ятеро людей, щоб взяти Ігоря Коломойського на поруки. Серед них керівник "1+1 media" Ярослав Пахольчук та народний депутат від парламентської фракції "Слуга Народу" Сергій Демченко.

"Я можу гарантувати, що доставлятиму Ігоря Валерійовича на судові засідання, допити та інші необхідні процесуальні дії. Зокрема, я розумію наслідки, якщо він не дотримуватиметься", - розповів нардеп Демченко.

Серед іншого Олександр Лисак під час засідання допитав лікаря бізнесмена. Зі слів медика, стан здоров'я Коломойського погіршується. У тому числі через малорухливість.



Ігор Коломойський перебуває під вартою з 2 вересня. Його підозрюють у справі про заволодіння 5,8 млрд гривень.