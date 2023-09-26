Суд залишив без змін запобіжний захід Коломойському

18:31 25 вересня Київ, Україна





Сторона захисту просила суд скасувати арешт із альтернативою заставі.



У свою чергу прокурор клопотав, щоб засідання проводили в закритому режимі. Проте адвокати були не проти того, щоб воно було відкритим.



На запитання журналістів, як він почувається, Коломойський відповів, що добре. Крім того, бізнесмен зазначив, що не спілкується із представниками влади, оскільки у нього відібрали телефон. Телеведучі каналу "1+1" Наталія Мосейчук, Алла Мазур та Юрій Горбунов, а також колишній міністр культури Олександр Ткаченко прийшли на засідання, щоби взяти Коломойського на поруки Мосейчук назвала рішення взяти Коломойського на поруки "історією про гуманність" і наголосила, що воно було колективним. Київський апеляційний суд 25 вересня розглянув апеляцію та залишив без змін рішення про обрання бізнесмену Ігорю Коломойському запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 509 мільйонів гривень.Сторона захисту просила суд скасувати арешт із альтернативою заставі.У свою чергу прокурор клопотав, щоб засідання проводили в закритому режимі. Проте адвокати були не проти того, щоб воно було відкритим.На запитання журналістів, як він почувається, Коломойський відповів, що добре. Крім того, бізнесмен зазначив, що не спілкується із представниками влади, оскільки у нього відібрали телефон.

"Я прийшла сюди щоб взяти на поруки, я переконана, що не зробить кроків, не імітуватиме хвороби, у вас під судом палитиме шини, він витримає все. Я пишаюся, що працюю на 1+1 і він інвестор каналу", — додала телеведуча.

Ткаченко заявив, що Коломойський "зробив внесок у вільні медіа в Україні".

"Він не протидіятиме слідству, я знаю, де він живе, місцезнаходження, готовий взяти на поруки", - сказав ексміністр.

Горбунов зазначив, що знає Коломойського "багато років".

"Знаю його ставлення до сім'ї, цінності, патріотизму. Ми знаємо, що діти, дружина, сестра і він нікуди не подінеться", - стверджував актор.

У свою чергу Коломойський розповів, що нікого не звинувачує. Також бізнесмен повідомив, що судять його не як громадянина України, оскільки "нібито забрали громадянство", а український паспорт він "нікому не віддавав".