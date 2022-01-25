Суд зобов'язав поліцію відкрити провадження через антисемітське висловлювання учасника Маршу УПА

Київський суд зобов'язав поліцію відкрити кримінальне провадження через антисемітське висловлювання учасника Маршу на честь річниці заснування Української повстанської армії та Дня захисників та захисниць України.
Про це йдеться в офіційному телеграм-каналі Об'єднаної єврейської громади України (ОЕОУ).
Йдеться про випадок, який стався 14 жовтня минулого року. Перед початком Маршу УПА чоловік, "одягнений у форму ЗСУ нового зразка", вдався до мови ворожнечі. Він вигукнув фразу: "За українську Україну без проклятих євреїв та москалів". Цей момент потрапив на відео блогера Павла Кухаркіна з Klymenko time (медіа Олександра Клименка, екс-міністра доходів та зборів України із родини Януковича).
Як з'ясувалося пізніше, цим чоловіком виявився грузин Кахабер Кардава, який воював у ЗСУ. ОЕОУ пише, що в Апараті головнокомандувача ЗСУ повідомили: у квітні 2017 року чоловіка звільнили з військової служби у запас. Там додали, що прояв дискримінації за ознакою національності є неприпустимим.
Водночас, поліція тоді не відкрила провадження, тому ОЕОУ звернулася до суду, який зобов'язав правоохоронців внести дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Про це йдеться в офіційному телеграм-каналі Об'єднаної єврейської громади України (ОЕОУ).
Йдеться про випадок, який стався 14 жовтня минулого року. Перед початком Маршу УПА чоловік, "одягнений у форму ЗСУ нового зразка", вдався до мови ворожнечі. Він вигукнув фразу: "За українську Україну без проклятих євреїв та москалів". Цей момент потрапив на відео блогера Павла Кухаркіна з Klymenko time (медіа Олександра Клименка, екс-міністра доходів та зборів України із родини Януковича).
Як з'ясувалося пізніше, цим чоловіком виявився грузин Кахабер Кардава, який воював у ЗСУ. ОЕОУ пише, що в Апараті головнокомандувача ЗСУ повідомили: у квітні 2017 року чоловіка звільнили з військової служби у запас. Там додали, що прояв дискримінації за ознакою національності є неприпустимим.
Водночас, поліція тоді не відкрила провадження, тому ОЕОУ звернулася до суду, який зобов'язав правоохоронців внести дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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