Суд призначив майже 700 тис. як запобіжний захід судді Миколі Чаусу

18:18 01 лютий Київ, Україна

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому судді Миколі Чаусу запобіжний захід у розмірі 717 тисяч 900 гривень застави.

Про це повідомляє «Судовий репортер».



Обвинувачений має внести кошти протягом п'яти днів.



Суд частково задовольнив клопотання прокурора Аліни Жовницької, яка попросила взяти Чауса під варту, водночас пропонуючи альтернативу у вигляді застави.



Захисники зазначили, що єдиним приводом для клопотання стала неможливість утримувати Чауса під домашнім арештом понад шість місяців.



Адвокати зазначали, що раніше суд не побачив підстав поміщення Чауса під варту. Обвинувачений умов запобіжного заходу не порушував.



Чаус каже, що мотивувальна частина клопотання прокурора подібна до попереднього. Він вважає, що прокурор не довів ризиків для застосування суворішого запобіжного заходу.



На думку Чауса, прокурор виявляє цим клопотанням свою упередженість. Він розповів, що не працює, утримує сім'ю, згадав про стан здоров'я.



Екссуддя просив обрати йому запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі.



Прокурор Аліна Жовницька повідомила, що 28 січня Чаус скасував цілодобову охорону СБУ. Проте оперативні працівники його ще тимчасово супроводжують.



Чаус сказав, що після повернення в Україну встановив щонайменше три спроби фізичного знищення. За його словами, кілька тижнів тому до нього зверталися правоохоронні органи Молдови та він передав їм інформацію на випадок, якщо щось станеться.