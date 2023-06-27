Суд наклав арешт на земельні ділянки Марченка на суму понад 300 мільйонів

Суд наклав арешт на земельні ділянки, які належать Оксані Марченко, дружині лідера забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку. Загальна вартість цих ділянок перевищує 303 мільйони гривень.
Подробиці про це повідомляли прес-служба Офісу генерального прокурора.
Згідно з клопотанням Бориспільської окружної прокуратури, суд заарештував земельні ділянки, призначені для лісогосподарського використання, загальною площею 9,5 гектара, а також базу полювання та спортивно-аматорської риболовлі площею 3021 квадратний метр.
Як пояснили в прокуратурі, йдеться про земельні ділянки, на яких знаходиться комплекс майна, що перебуває у власності та використанні компаній, фактичними кінцевими бенефіціарами яких є Марченко та колишній міністр доходів та зборів часів Януковича.
Колишній міністр переоформив компанію-власника майна на третіх осіб. Сумарна вартість заарештованих дільниць становить понад 303 мільйони гривень.
Наразі відбувається передача арештованого майна до Національного агентства з розшуку та управління активами, отриманими шляхом корупції.
Подробиці про це повідомляли прес-служба Офісу генерального прокурора.
Згідно з клопотанням Бориспільської окружної прокуратури, суд заарештував земельні ділянки, призначені для лісогосподарського використання, загальною площею 9,5 гектара, а також базу полювання та спортивно-аматорської риболовлі площею 3021 квадратний метр.
Як пояснили в прокуратурі, йдеться про земельні ділянки, на яких знаходиться комплекс майна, що перебуває у власності та використанні компаній, фактичними кінцевими бенефіціарами яких є Марченко та колишній міністр доходів та зборів часів Януковича.
Колишній міністр переоформив компанію-власника майна на третіх осіб. Сумарна вартість заарештованих дільниць становить понад 303 мільйони гривень.
Наразі відбувається передача арештованого майна до Національного агентства з розшуку та управління активами, отриманими шляхом корупції.
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