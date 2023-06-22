Суд над ексгендиректором заводу: ухилення від сплати податків на 9 млн грн у Чернігові

Колишнього керівника Чернігівського заводу радіоприладів викрили в ухиленні від сплати земельних податків на суму понад 9 млн гривень. Це спричинило серйозні фінансові збитки для місцевого бюджету.
Інформація про цей інцидент була опублікована Державним бюро розслідувань.
За даними правоохоронних органів, з'ясувалося, що колишній керівник підприємства, що має значний оборот коштів у сотні мільйонів гривень, систематично та навмисно ухилявся від сплати земельного податку за земельні ділянки, які завод використовує.
Внаслідок цієї неплатоспроможності значні кошти не надходили до місцевого бюджету. У зв'язку з фінансовими втратами, влада міста не змогла повністю виплачувати заробітні плати медичним та педагогічним установам, а також здійснювати соціальні виплати громадянам, які перебувають у пільгових категоріях.
Наразі було подано цивільний позов від імені держави з вимогою компенсації збитків, оцінених майже у 8,5 млн гривень.
Колишній директор заводу став обвинуваченим в умисному ухиленні від сплати податків (частина 3 статті 212 Кримінального кодексу України). Йому загрожує покарання у вигляді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до 3 років, а також конфіскація його майна.
Інформація про цей інцидент була опублікована Державним бюро розслідувань.
За даними правоохоронних органів, з'ясувалося, що колишній керівник підприємства, що має значний оборот коштів у сотні мільйонів гривень, систематично та навмисно ухилявся від сплати земельного податку за земельні ділянки, які завод використовує.
Внаслідок цієї неплатоспроможності значні кошти не надходили до місцевого бюджету. У зв'язку з фінансовими втратами, влада міста не змогла повністю виплачувати заробітні плати медичним та педагогічним установам, а також здійснювати соціальні виплати громадянам, які перебувають у пільгових категоріях.
Наразі було подано цивільний позов від імені держави з вимогою компенсації збитків, оцінених майже у 8,5 млн гривень.
Колишній директор заводу став обвинуваченим в умисному ухиленні від сплати податків (частина 3 статті 212 Кримінального кодексу України). Йому загрожує покарання у вигляді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до 3 років, а також конфіскація його майна.
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