Суботній ранок 28 січня розпочався з масштабної повітряної тривоги

08:45 28 січня Київ, Україна

Російські військові дуже підступні. Тому не виключено, що вони можуть завдати чергового ракетного удару. Так уранці 28 січня повітряна тривога пролунала для мешканців багатьох областей. Зауважимо, що станом на 08:17 були відбої.. Будьте обережні, коли залишатимете укриття.

В яких областях була повітряна тривога

Дніпропетровська;

Запорізька;

Полтавська;

Харківська;

Донецька;

Сумська;

Миколаївська;

Кіровоградська;

Херсонська;

Луганська область.

Зауважимо, що моніторингові канали не повідомляють, що стало причиною масштабної повітряної тривоги. Але це не означає, що загроза відсутня. Якщо у вашому регіоні пролунали сирени, то це означає, що протиповітряна оборона України виявила потенційну небезпеку.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги необхідно взяти з собою тривожну валізку з документами, їжею та речами.. Мати з собою теплий одяг та спуститися у сховище. Перебувати в укритті слід, доки не буде сигналу про відбій. Після цього не намагайтеся одразу ж вибігати надвір. Пам'ятайте, що небезпечними можуть бути як ракетні удари, так і наслідки.

Не знімайте роботу ППО

Ще один важливий момент, про який ми не втомлюємося нагадувати. У жодному разі не знімайте на фото та відео роботу ППО.