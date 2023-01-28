Суботній ранок 28 січня розпочався з масштабної повітряної тривоги

08:45 28 січня Київ, Україна

Російські військові дуже підступні. Тому не виключено, що вони можуть завдати чергового ракетного удару. Так уранці 28 січня повітряна тривога пролунала для мешканців багатьох областей. Зауважимо, що станом на 08:17 були відбої.. Будьте обережні, коли залишатимете укриття.

В яких областях була повітряна тривога

  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Полтавська;
  • Харківська;
  • Донецька;
  • Сумська;
  • Миколаївська;
  • Кіровоградська;
  • Херсонська;
  • Луганська область.

Карта воздушных тревог на утро 28 января / Скриншот

Зауважимо, що моніторингові канали не повідомляють, що стало причиною масштабної повітряної тривоги. Але це не означає, що загроза відсутня. Якщо у вашому регіоні пролунали сирени, то це означає, що протиповітряна оборона України виявила потенційну небезпеку.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги необхідно взяти з собою тривожну валізку з документами, їжею та речами.. Мати з собою теплий одяг та спуститися у сховище. Перебувати в укритті слід, доки не буде сигналу про відбій. Після цього не намагайтеся одразу ж вибігати надвір. Пам'ятайте, що небезпечними можуть бути як ракетні удари, так і наслідки.

Не знімайте роботу ППО

Ще один важливий момент, про який ми не втомлюємося нагадувати. У жодному разі не знімайте на фото та відео роботу ППО.

  • По-перше, якщо ви це робите, це означає, що ви, швидше за все, – не в укритті. Отже, ви наражаєте себе на небезпеку.
  • По-друге, якщо ви зробили фото та відео та виклали їх у мережу, то автоматично стали співучасником ракетних обстрілів. Ваші кадри можуть допомогти ворогові коригувати вогонь. Навіть якщо ви виклали просто небом, то не забувайте метадані, що містяться у файлі. Зокрема, ті, що стосуються геолокації.
  • По-третє, ваша нерозсудливість може стати причиною атак і за самими системами ППО. Або ж окупанти наступного разу прокладатимуть маршрут так, щоб уникнути радіусу дії нашого протиповітряного захисту.