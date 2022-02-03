Студента КПІ, який встановив приховану камеру у жіночій душовій, суд звільнив від покарання

Солом'янський районний суд столиці звільнив від відповідальності студента Київського політехнічного інституту, який встановив відеокамеру у жіночій душовій гуртожитку.
Рішення опублікували у реєстрі.
Наприкінці жовтня одна зі студенток виявила у вентиляції душової кімнати гуртожитку №7 приховану відеокамеру. Пристрій, який мав портативну зарядку, реагував на рухи і, ймовірно, був там кілька днів.
Дівчина звернулася до адміністрації, викликала правоохоронців, і незабаром стало відомо й особу, яка встановила пристрій. Ним виявився студент 2-го курсу, обличчя якого потрапило на перший зроблений ним запис.
Студентка, яка виявила пристрій, написала заяву в поліцію, і молодика звинуватили за статтею про порушення недоторканності приватного життя. Він міг отримати штраф від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів, виправні роботи терміном до двох років, арешт терміном до шести місяців або обмеження волі до трьох років.
Проте суд вирішив, що студента слід звільнити від покарання, адже звинувачували його у правопорушенні, яке стосується кримінальних провин, а сам хлопець раніше не був судимий, щиро розкаявся і визнав провину в повному обсязі.
Окрім цього, про закриття провадження просили дві постраждалі дівчини. Молода людина, як то кажуть у матеріалах справи, відшкодувала їм завдану шкоду.
Камеру, яку встановив студент, конфіскують у дохід держави, а флешку з відео знищать.
Рішення опублікували у реєстрі.
Наприкінці жовтня одна зі студенток виявила у вентиляції душової кімнати гуртожитку №7 приховану відеокамеру. Пристрій, який мав портативну зарядку, реагував на рухи і, ймовірно, був там кілька днів.
Дівчина звернулася до адміністрації, викликала правоохоронців, і незабаром стало відомо й особу, яка встановила пристрій. Ним виявився студент 2-го курсу, обличчя якого потрапило на перший зроблений ним запис.
Студентка, яка виявила пристрій, написала заяву в поліцію, і молодика звинуватили за статтею про порушення недоторканності приватного життя. Він міг отримати штраф від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів, виправні роботи терміном до двох років, арешт терміном до шести місяців або обмеження волі до трьох років.
Проте суд вирішив, що студента слід звільнити від покарання, адже звинувачували його у правопорушенні, яке стосується кримінальних провин, а сам хлопець раніше не був судимий, щиро розкаявся і визнав провину в повному обсязі.
Окрім цього, про закриття провадження просили дві постраждалі дівчини. Молода людина, як то кажуть у матеріалах справи, відшкодувала їм завдану шкоду.
Камеру, яку встановив студент, конфіскують у дохід держави, а флешку з відео знищать.
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