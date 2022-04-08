Стрий: вандал розгромив десятки могильних пам'ятників січових стрільців

11:36 08 липня Київ, Україна

Співробітники поліції затримали зловмисника, причетного до пошкодження майже 60 хрестів на цвинтарі в Стрию.

Про це повідомляє управління Нацполіції у Львівській області в четвер, 8 липня.



Зазначено, що повідомлення про акт вандалізму надійшло в поліцію сьогодні близько 5:30 ранку. Оперативна група, яка виїхала на місце події, виявила на території Стрийського міського кладовища по вулиці Нижанківського чоловіка, який намагався повалити хрест на одній з могил, в яких поховані воїни корпусу Українських січових стрільців.



Вандал намагався втекти, але його затримали. Зловмисник виявився 20-річним місцевим жителем. За попередніми даними, чоловік пошкодив 59 надмогильних хрестів і пам'ятників.



Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про осквернення або пошкодження могил борців за незалежність України (ч.2 ст.297 КК України).





