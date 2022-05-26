Стріляли по селах із «Граду»: двом військовим рф загрожує по 12 років позбавлення волі

19:59 26 травня Київ, Україна

У Полтавській області Котелівський районний суд завершив розгляд кримінальної справи стосовно двох російських військовослужбовців, які визнали себе винними у стрільбі по житлових будинках Харківської області.

27-річний солдат Олександр Бобикін та 23-річний єфрейтор Олександр Іванов звинувачуються за статтею про порушення законів та звичаїв війни, яка передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі. У цьому випадку йдеться про попередню змову та групу осіб.



Згідно з матеріалами справи, Бобикін та Іванов, водій-зарядний і навідник установки «Град», вночі 24 лютого, виконуючи наказ, з території росії робили обстріл Харківської області. Була пошкоджена електростанція, комунальний заклад та житлові будинки. Після цього військовослужбовці перейшли на територію України та продовжили обстріл Харківщини. Після розгрому російської колони вони здалися в полон.



У суді Бобикін та Іванов повністю визнали свою провину. Прокурори запросили для них покарання за верхньою межею. Адвокати обох просили з урахуванням їхнього каяття призначити мінімальне покарання — вісім років позбавлення волі.

«Я повністю винен у тих злочинах, у яких мене звинувачують. Все справді так. Ми робили залпи з території росії та України. Додати, крім мого каяття, просто нічого. Я повністю винен, заперечувати вирок не можу просто», — сказав на дебатах Бобикін.

"Я каюся і прошу менший термін покарання", - сказав Іванов.

Суддя ухвалить рішення у справі 31 травня.