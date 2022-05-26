Стріляли по селах із «Граду»: двом військовим рф загрожує по 12 років позбавлення волі

У Полтавській області Котелівський районний суд завершив розгляд кримінальної справи стосовно двох російських військовослужбовців, які визнали себе винними у стрільбі по житлових будинках Харківської області.
27-річний солдат Олександр Бобикін та 23-річний єфрейтор Олександр Іванов звинувачуються за статтею про порушення законів та звичаїв війни, яка передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі. У цьому випадку йдеться про попередню змову та групу осіб.
Згідно з матеріалами справи, Бобикін та Іванов, водій-зарядний і навідник установки «Град», вночі 24 лютого, виконуючи наказ, з території росії робили обстріл Харківської області. Була пошкоджена електростанція, комунальний заклад та житлові будинки. Після цього військовослужбовці перейшли на територію України та продовжили обстріл Харківщини. Після розгрому російської колони вони здалися в полон.
У суді Бобикін та Іванов повністю визнали свою провину. Прокурори запросили для них покарання за верхньою межею. Адвокати обох просили з урахуванням їхнього каяття призначити мінімальне покарання — вісім років позбавлення волі.
Згідно з матеріалами справи, Бобикін та Іванов, водій-зарядний і навідник установки «Град», вночі 24 лютого, виконуючи наказ, з території росії робили обстріл Харківської області. Була пошкоджена електростанція, комунальний заклад та житлові будинки. Після цього військовослужбовці перейшли на територію України та продовжили обстріл Харківщини. Після розгрому російської колони вони здалися в полон.
У суді Бобикін та Іванов повністю визнали свою провину. Прокурори запросили для них покарання за верхньою межею. Адвокати обох просили з урахуванням їхнього каяття призначити мінімальне покарання — вісім років позбавлення волі.
Суддя ухвалить рішення у справі 31 травня.
Це вже друга справа щодо злочинів російських військових в Україні. Першим обвинуваченим став 21-річний командир відділення 4-ї танкової Кантемирівської дивізії Вадим Шишимарін. 28 лютого він застрелив 62-річного мешканця села Чупахівка Сумської області. 19 травня Шишимарін визнав провину та пояснив, що скоїв вбивство за наказом прапорщика. 21 травня суд у Києві засудив його до довічного ув'язнення.
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