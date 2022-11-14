Стріляв у мирних: СБУ затримала бойовика "ДНР"

Фахівці СБУ та спецпризначенці ЗСУ провели масштабну спецоперацію на окупованій частині півдня України. В результаті вони затримали бойовика так званої "ДНР", яка воювала проти України у складі російської армії.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними слідства, затриманий – житель міста Жданівка Донецької області, що знущався, погрожував убивством та стріляв у місцевих мешканців.
2014 року він добровільно приєднався до підконтрольних росії незаконних збройних формувань. Згодом він одержав паспорт місцевої окупаційної адміністрації.
На початку повномасштабного вторгнення чоловіка "відправили" до 3 стрілецького взводу 1 роти 5 батальйону 109 полку так званої "Народної міліції ДНР".
Так, він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському напрямку.
Крім того, встановлено факти його стрілянини у мирних жителів, з яких він хотів вибити визнання у нібито їхній причетності до українських партизанів чи диверсійно-розвідувальних груп.
СБУ та ЗСУ спільно встановили місцезнаходження бойовика та затримали його.
Бойовику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах військового стану) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України продовжується розслідування для притягнення винного до відповідальності.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними слідства, затриманий – житель міста Жданівка Донецької області, що знущався, погрожував убивством та стріляв у місцевих мешканців.
2014 року він добровільно приєднався до підконтрольних росії незаконних збройних формувань. Згодом він одержав паспорт місцевої окупаційної адміністрації.
На початку повномасштабного вторгнення чоловіка "відправили" до 3 стрілецького взводу 1 роти 5 батальйону 109 полку так званої "Народної міліції ДНР".
Так, він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському напрямку.
Крім того, встановлено факти його стрілянини у мирних жителів, з яких він хотів вибити визнання у нібито їхній причетності до українських партизанів чи диверсійно-розвідувальних груп.
СБУ та ЗСУ спільно встановили місцезнаходження бойовика та затримали його.
Бойовику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах військового стану) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України продовжується розслідування для притягнення винного до відповідальності.
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