Стріляв у мирних: СБУ затримала бойовика "ДНР"

15:59 14 листопада Київ, Україна

Фахівці СБУ та спецпризначенці ЗСУ провели масштабну спецоперацію на окупованій частині півдня України. В результаті вони затримали бойовика так званої "ДНР", яка воювала проти України у складі російської армії.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, затриманий – житель міста Жданівка Донецької області, що знущався, погрожував убивством та стріляв у місцевих мешканців.

2014 року він добровільно приєднався до підконтрольних росії незаконних збройних формувань. Згодом він одержав паспорт місцевої окупаційної адміністрації.

На початку повномасштабного вторгнення чоловіка "відправили" до 3 стрілецького взводу 1 роти 5 батальйону 109 полку так званої "Народної міліції ДНР".

Так, він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському напрямку.

Крім того, встановлено факти його стрілянини у мирних жителів, з яких він хотів вибити визнання у нібито їхній причетності до українських партизанів чи диверсійно-розвідувальних груп.

СБУ та ЗСУ спільно встановили місцезнаходження бойовика та затримали його.

Бойовику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах військового стану) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України продовжується розслідування для притягнення винного до відповідальності.