Стріляв із травматичного пістолета - помічник нардепа вступив в конфлікт з водієм авто

13:30 20 червня Київ, Україна

Вчора ввечері в Києві помічник нардепа Куницького (партія «Слуга народу») поранив людину. Представник партії «Слуга народу» відкрив вогонь з травматичного пістолета. На місце події виїхали представники народного депутата, активісти організації «Антикорупційний блок учасників АТО», поліція.

За словами винного - Дмитра Ніконова, незнайомий йому водій припаркувався біля зарядної станції. Ніконов попросив чоловіка переставити автомобіль на інше місце, але той повівся агресивно і вдарив Ніконова в обличчя. Після цього помічник нардепа дістав травматичний пістолет і вистрілив в землю, випадково поранивши опонента в палець ноги.

За словами пораненого чоловіка, коли він припаркував свій автомобіль, до нього підійшов Ніконов і попросив переставити машину на інше місце. Він відмовився. Тоді помічник нардепа став грубити, бити по його машині, а коли водій вийшов, ударив його кілька разів і вихопив пістолет. Водій вдарив Ніконова у відповідь, намагаючись вибити пістолет з рук, але це йому не вдалося, після чого Ніконов почав стріляти і поранив його.

За словами очевидців Ніконов представлявся журналістом.

"Ми кілька разів запитали у директора "Автоентерпрайз", журналістом якого видання він є - відповіді не почули. На фотографіях, що з'явилися в мережі, зазначено, що Ніконов є журналістом ТОВ "Громадська преса України". Відповідно до реєстру друкованих ЗМІ, компанія видає журнал "Новини Батьківщини" - знайти сайт або публікації журналу в Інтернеті нам не вдалося", - відзначили активісти громадської організації «Антикорупційний блок учасників АТО».