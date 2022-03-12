Стрілянина в штаті Джорджія: є жертви

У штаті Джорджія трапився обстріл мирних жителів. За попередніми даними, невідомі відкрили вогонь в містечку Саванна. Близько 21.00 за місцевим часом почався обстріл перехожих на вулиці, за два квартали від відділення поліції.

В результаті стрілянини двоє людей загинули, ще 8 отримали поранення. Стан двох постраждалих оцінюється як критичний. Крім того, серед постраждалих була дворічна дитина і 13-річний підліток, однак отримані ними травми небезпеки для життя не мають.

Правоохоронці розшукують стрільців. Інформація про їхню кількість і причину атаки поки невідома.

Також минулого тижня співробітник залізничної станції розстріляв своїх колег в американському місті Сан-Хосе, в результаті чого вісім осіб було вбито. На місце події прибули співробітники пожежної служби та правоохоронці. В результаті перестрілки, що зав'язалася, нападник був убитий.