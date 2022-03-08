Стрілянина в Харкові, є поранений

16:38 12 жовтень Київ, Україна

У Шевченківському районі Харкова сталася стрілянина, в результаті якої учасники отримали тілесні ушкодження, один з чоловіків з кульовим пораненням доставлений в лікарню.
 
Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Харківській області.
"11 жовтня о 20:30 зі служби "102" до Шевченківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Старицького чутно звук, схожий на постріл. На місце виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції та патрульні поліціянти. За словами 52-річної заявниці, близько 20:25 вона під'їхала до під'їзду будинку, де у неї виник конфлікт з невідомим. У сварку втрутився чоловік заявниці, який зробив кілька пострілів в невідомого", - повідомили в поліції.
Відзначається, що 42-річного пораненого доставили в лікарню, зараз стан його здоров'я задовільний.

У пресслужбі повідомили, що поліціянти провели огляд місця події, встановили учасників конфлікту, опитали свідків, вилучили речові докази, в тому числі спеціальний засіб для відстрілу гумових куль.
"Слідчим Шевченківського відділу поліції по цьому факту порушено кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років. Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини події", - йдеться в повідомленні.