Стрілянина в Харкові, є поранений

У Шевченківському районі Харкова сталася стрілянина, в результаті якої учасники отримали тілесні ушкодження, один з чоловіків з кульовим пораненням доставлений в лікарню.
Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Харківській області.
Відзначається, що 42-річного пораненого доставили в лікарню, зараз стан його здоров'я задовільний.
У пресслужбі повідомили, що поліціянти провели огляд місця події, встановили учасників конфлікту, опитали свідків, вилучили речові докази, в тому числі спеціальний засіб для відстрілу гумових куль.
У пресслужбі повідомили, що поліціянти провели огляд місця події, встановили учасників конфлікту, опитали свідків, вилучили речові докази, в тому числі спеціальний засіб для відстрілу гумових куль.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі