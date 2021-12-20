Стрілянина у місті Миколаїв: Невідомі увечері, 17 листопада, випустили кулі у місцевого бізнесмена (ФОТО)

09:20 18 листопад Київ, Україна

Увечері на одній із вулиць міста Миколаїв близько 20:00 вечора сталася стрілянина, в якій було вбито людину, про це до місцевої поліції надійшло повідомлення від мешканців мікрорайону. Також відомо, що ще один громадянин отримав тяжке вогнепальне поранення, ім'я його не повідомляється.

На місце вбивства було відправлено криміналістів, кінологів, слідчий відділ та співробітників поліції.

Фото: В Николаеве 17 ноября был убит местный бизнесмен

Попередньо було встановлено, що вбитий повертався додому на чорній Audi з дівчиною. У дворі вже на нього чекали, коли бізнесмен вийшов з машини, в нього і в автомобіль було випущено кілька пострілів. Потерпілий намагався втекти, але його біля під'їзду вбивця наздогнав та вбив.

Фото: Предполагаемое орудие убийства было обнаружено полицией в одном из дворов недалеко от места преступления

В одному з дворів оперативники виявили кинуту рушницю – можливо, саме з неї було зроблено постріл.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, ім'я постраждалої людини – Ігор Пліндик, 51 рік, підприємець у будівельному бізнесі.

Оголошено спецоперацію.