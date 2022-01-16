Стрілянина у Чернівцях: поліція протягом 20 хвилин затримала зловмисника

19:00 13 січень Київ, Україна

У Чернівцях на вулиці Парковій сталася стрілянина. Загалом було зроблено два постріли. Одного з учасників інциденту довелося шпиталізувати.



На місце події виїхали слідчо-оперативні групи Головного управління нацполіції та Чернівецького райуправління поліції, а також працівники карного блоку поліції.



Під час проведення першочергових слідчо-розшукових заходів правоохоронці оглянули місце події, опитали можливих свідків та очевидців.



Залучаючи сили та засоби поліції, поліціянти швидко встановили маршрут втечі зловмисника. Вже за 20 хвилин на виїзді з Чернівців співробітники карного розшуку ГУНП спільно з патрульними поліціянтами зупинили автомобіль, в якому порушник їхав разом із знайомим.



Попередньо встановлено, що 22-річний чоловік вистрілив у потерпілого із невстановленої зброї. Внаслідок пострілу 25-річний мешканець Чернівців отримав травматичне поранення ока. Порушник з місця злочину втік.

Слідчі поліції внесли відомості про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікаційними ознаками ст.ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) та 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.



Поліціянти затримали зловмисника у порядку статті 208 (затримання уповноваженою посадовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Співробітники поліції проводять з ним необхідні слідчі дії та встановлюють мотиви правопорушення.