Стрілянина на трасі Київ-Чернігів: водій маршрутки отримав вогнепальне поранення ноги

08:13 20 квітень Київ, Україна

На трасі Київ-Чернігів в результаті злочинних дій водія автомобіля Mercedes, вогнепальне поранення в ногу отримав водій маршрутного таксі.

Про інцидент повідомляє Київ Оперативний.

"Водій Mercedes перекрив рух автомобілем і, взявши пістолет, пішов з'ясовувати стосунки з водієм маршрутки. Його чомусь зовсім не зупинило те, що в маршрутці перебували люди, і почав стріляти", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, конфлікт стався через те, що нібито водій маршрутного таксі підрізав легковик.



Одна з куль потрапила в ногу водія. За словами очевидців, водій маршрутки її дістав сам і продовжив рух.