Стрілянина на трасі Київ-Чернігів: водій маршрутки отримав вогнепальне поранення ноги

На трасі Київ-Чернігів в результаті злочинних дій водія автомобіля Mercedes, вогнепальне поранення в ногу отримав водій маршрутного таксі.
Про інцидент повідомляє Київ Оперативний.
За попередньою інформацією, конфлікт стався через те, що нібито водій маршрутного таксі підрізав легковик.
Одна з куль потрапила в ногу водія. За словами очевидців, водій маршрутки її дістав сам і продовжив рух.
Одна з куль потрапила в ногу водія. За словами очевидців, водій маршрутки її дістав сам і продовжив рух.
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