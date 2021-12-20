Страшне ДТП в Київській області

14:37 03 серпень Київ, Україна

На трасі "Бориспіль-Маріуполь" сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в результаті зіткнення ВАЗ 21061 і Daewoo Lanos, чотири людини загинули на місці, один госпіталізований.

Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіціі області.

"В результаті зіткнення 36-річний водій авто ВАЗ, його пасажир, особа якого встановлюється, та дві пасажирки автомобіля Daewoo, 23-ти і 29-річного віку, від отриманих травм загинули на місці ДТП. 32-річний водій легковика Daewoo з тілесними ушкодженнями доставлений в лікарню ", - йдеться в повідомленні.

В даний час правоохоронці встановлюють всі деталі і причини ДТП.