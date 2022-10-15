Дивна смерь: труп російського військкома виявили "на паркані" – ЗМІ

12:31 15 жовтня Київ, Україна

У Партизанську Приморського краю росії виявлено труп військового комісара Романа Маліка. Наразі обставини його смерті до кінця невідомі – поліція розглядає версії вбивства чи самогубства.

Міська адміністрація заявила, що військовий "трагічно пішов із життя". Водночас, Telegram-канал Amur Mash з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах заявив, що поліція розглядає версії вбивства, а також самогубства військовослужбовця.

Померлого військкома знайшли біля приватного будинку. Час змін також уточнив, що труп знайшли "на паркані".

Крім того, видання Байкал 24 додало, що на тілі військкома є "ознаки самогубства". Проте знайомі військового комісара заперечують суїцидальні нахили загиблого.

За інформацією ЗМІ, Роман Малик брав участь у чеченських кампаніях, а потім обіймав різні посади у військкоматі, зокрема керівні.

Крім того, видання додають, що російський військовослужбовець "активно займався військово-патріотичним вихованням молоді".

Нагадаємо, що росіянин, який відкрив стрілянину в Усть-Ілімському військкоматі, Руслан Зінін розповів місцевим слідчим мотиви свого вчинку. За його словами, причина полягає у загибелі його друга на війні в Україні та мобілізації брата.