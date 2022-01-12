Зіткнення між націоналістами та членами ЛГБТ-спільноти

17:59 30 серпень Київ, Україна

В Одесі представники націоналістичного руху «Традиція і Порядок» зіткнулися з членами ЛГБТ-спільноти. Таким чином, активісти перешкоджали проведенню ЛГБТ-фестивалю в рідному місті. Фестиваль Одеса-Прайд 2020 планували провести у вигляді маршу на Приморському бульварі.

Противники маршу спочатку ображали його учасників, потім виникла бійка, в ході якої розпилили сльозогінний газ.

В результаті протистояння було затримано чотирьох активістів. Одному поліціянту знадобилася медична допомога, його з місця події відвезла карета швидкої допомоги.

Як ми писали раніше, помічник Ніка Вуйчича звинуватив його в гомофобії. Брендон Шварц заявив, що Вуйчич звільнив його, коли дізнався про його гомосексуальність з соцмереж.

Також нагадаємо, що в Британії пустили ЛГБТ-поїзд з екіпажем з представників цього руху. У салоні є картини ЛГБТ-художників і ЛГБТ-література.