Зіткнення легковика та мікроавтобуса: госпіталізовано 10 осіб

Вчора ввечері, в результаті зіткнення легковика та мікроавтобуса, були госпіталізовані з різними травмами 10 осіб, серед них 6 дітей.
Про це повідомляє ДСНС в понеділок, 2 серпня.
"1 серпня о 17:36 поблизу с. Циганське Полтавського району на автодорозі М03 Київ - Харків - Довжанський в результаті зіткнення легкового автомобіля і мікроавтобуса постраждали 10 осіб, з них 6 дітей (2008 - 2020 р.н.), яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували в лікарню", - сказано в повідомленні.
Від ДСНС залучалися чотири людини і одна одиниця техніки.
"1 серпня о 17:36 поблизу с. Циганське Полтавського району на автодорозі М03 Київ - Харків - Довжанський в результаті зіткнення легкового автомобіля і мікроавтобуса постраждали 10 осіб, з них 6 дітей (2008 - 2020 р.н.), яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували в лікарню", - сказано в повідомленні.
Від ДСНС залучалися чотири людини і одна одиниця техніки.
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