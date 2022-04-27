Зіткнення легковика та мікроавтобуса: госпіталізовано 10 осіб

09:58 02 серпня Київ, Україна

Вчора ввечері, в результаті зіткнення легковика та мікроавтобуса, були госпіталізовані з різними травмами 10 осіб, серед них 6 дітей.

Про це повідомляє ДСНС в понеділок, 2 серпня.



"1 серпня о 17:36 поблизу с. Циганське Полтавського району на автодорозі М03 Київ - Харків - Довжанський в результаті зіткнення легкового автомобіля і мікроавтобуса постраждали 10 осіб, з них 6 дітей (2008 - 2020 р.н.), яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували в лікарню", - сказано в повідомленні.



Від ДСНС залучалися чотири людини і одна одиниця техніки.