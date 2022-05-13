Зіткнення легковиків: від отриманих травм померло немовля

06:59 10 серпня Київ, Україна

В результаті зіткнення Nissan Maxima і Skoda Octavia загинуло немовля. Трагедія сталася вчора поблизу сіл Мирівка і Горохове Кагарлицького району Київської області.
 
Про це повідомляє Київ Оперативний.

"За попередньою інформацією, Nissan Maxima, прямуючи з другорядної дороги, не пропустив автомобіль Skoda Octavia і скоїв зіткнення", - зазначено в повідомленні.

При цьому в Nissan знаходилися чотири людини, серед яких двоє дітей. Внаслідок аварії хлопчик 2020 року народження загинув.

На місці трагедії працювала слідчо-оперативна група.