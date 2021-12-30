Зіткнення фури та спринтера під Одесою: п'ятеро постраждалих

11:04 23 квітень Київ, Україна

В ніч з 22 на 23 квітня на трасі Київ-Одеса сталося зіткнення пасажирського мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter з вантажівкою Volvo. Аварія сталася біля села Старі Маяки.