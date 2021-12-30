Зіткнення фури та спринтера під Одесою: п'ятеро постраждалих

В ніч з 22 на 23 квітня на трасі Київ-Одеса сталося зіткнення пасажирського мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter з вантажівкою Volvo. Аварія сталася біля села Старі Маяки.
Про це повідомляє Березовський райвідділ поліції.
Відзначається, що водій маршрутки перевищив швидкість, не впорався з керуванням і зіткнувся з фурою, яка їхала попереду.
В результаті ДТП постраждали п'ятеро людей, серед яких жінки у віці 56-и, 35-и і 31-го років. Їх доставили в місцеву лікарню з травмами. Іншим громадянам надали допомогу на місці.
"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі обставини аварії встановлюються, в рамках досудового розслідування буде призначена низка експертиз", - йдеться в повідомленні поліції.
Відзначається, що водій маршрутки перевищив швидкість, не впорався з керуванням і зіткнувся з фурою, яка їхала попереду.
В результаті ДТП постраждали п'ятеро людей, серед яких жінки у віці 56-и, 35-и і 31-го років. Їх доставили в місцеву лікарню з травмами. Іншим громадянам надали допомогу на місці.
"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі обставини аварії встановлюються, в рамках досудового розслідування буде призначена низка експертиз", - йдеться в повідомленні поліції.
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