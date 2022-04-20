Зіткнення двох вантажівок забрало життя жінки і 5-річної дитини

Два людських життя забрала страшна аварія в Черкаській області. Під час руху зіткнулися дві вантажівки, затиснувши між собою легковик.
На дорозі Стрий-Кропивницький-Знам'янка в Уманському районі сталася ДТП за участю вантажівок. Вони затиснули легковий автомобіль, буквально роздававши його. У салоні знаходилися жінка і маленька дитина. Вони загинули на місці аварії, повідомляють пресслужби ДСНС і поліції Черкаської області.
"Трагедія сталася близько 08:00 ранку на 545 км автодороги Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка. Водій вантажного автомобіля Scania в'їхав в припарковану автоколону. Від удару Ford Transit відкинуло на ліве узбіччя, в кювет. Зіткнення не зупинило вантажівку - авто ЗАЗ VIDA затиснуло між двома "фурами", - йдеться в повідомленні правоохоронців.
Жінка 1973 року народження і п'ятирічна дитина, що знаходилися в салоні легкового авто, загинули на місці аварії.
На місці ДТП працюють поліція і рятувальники. Встановлюються обставини трагедії.
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