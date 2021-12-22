Столичні лікарі "заробляли" на смертях від COVID

11:11 14 квітень Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів затримали завідувача патологоанатомічного відділення та лікаря однієї з лікарень Києва, які вимагали гроші у родичів за видачу тіл померлих від COVID-19

Двоє співробітників столичної лікарні, в тому числі завідувач патологоанатомічного відділення, регулярно вимагали від родичів померлих гроші за тіла покійних. Як повідомили в Київській міськпрокуратурі, лікарів затримали "при одержанні неправомірної вигоди за підготовку і видачу тіла померлої від Covid-19 жінки у відкритій труні".



За даними слідства, працівники лікарні систематично вимагали від родичів померлих грошові кошти за прискорення проведення розтину тіла, зберігання в холодильних камерах, миття, одягання і підготовку до поховання.

"Послуги, за які працівники лікарні брали гроші, згідно з нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я України, надаються безкоштовно", - підкреслили в ОГПУ.

Зараз правоохоронці з'ясовують, чи були причетні до корупційної схеми інші особи.



Викрито протиправну діяльність прокурорами спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Києві департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України та слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції в Києві, додали в прокуратурі.