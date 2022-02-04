Столичних суддів-хабарників засуджено до тюремних термінів

Вищий антикорупційний суд відправив до в'язниці двох екссуддів Голосіївського суду Києва Олександра Білика та Андрія Новака.
Про це повідомив директор «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін.
«Новак отримав 7,5 року позбавлення волі із конфіскацією майна. Білик вирушить за ґрати на сім років із конфіскацією. Обом обвинуваченим змінили заставу на утримання під вартою і затримали в залі суду відразу після оголошення вироку», – написав Шабунін.
Нагадаємо, екссуддя Новак звинувачується у отриманні $8 тис. хабаря за судове рішення. Додатково йому інкримінували незаконне поводження зі зброєю, оскільки при затриманні у Новака вилучили пістолет, який він начебто носив без дозволу. Білик, який на момент інкримінованих подій уже не був суддею і працював юристом, за пособництво та посередництво на хабарі.
До Голосіївського суду у 2016 році звертався громадянин з позовом про поновлення на роботі в приватній страховій компанії "Євроінс Україна" та виплату йому компенсації 1,5 млн грн. Справу розглядав суддя Новак, а юридичну допомогу позивачу надавав колишній суддя Білик. Останній нібито взяв для передачі судді Новаку $8 тис.
Про це повідомив директор «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін.
«Новак отримав 7,5 року позбавлення волі із конфіскацією майна. Білик вирушить за ґрати на сім років із конфіскацією. Обом обвинуваченим змінили заставу на утримання під вартою і затримали в залі суду відразу після оголошення вироку», – написав Шабунін.
Нагадаємо, екссуддя Новак звинувачується у отриманні $8 тис. хабаря за судове рішення. Додатково йому інкримінували незаконне поводження зі зброєю, оскільки при затриманні у Новака вилучили пістолет, який він начебто носив без дозволу. Білик, який на момент інкримінованих подій уже не був суддею і працював юристом, за пособництво та посередництво на хабарі.
До Голосіївського суду у 2016 році звертався громадянин з позовом про поновлення на роботі в приватній страховій компанії "Євроінс Україна" та виплату йому компенсації 1,5 млн грн. Справу розглядав суддя Новак, а юридичну допомогу позивачу надавав колишній суддя Білик. Останній нібито взяв для передачі судді Новаку $8 тис.
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