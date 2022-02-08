Столичному екс-поліцейському, який побив жінку в супермаркеті, загрожує до восьми років

17:33 08 лютий Київ, Україна





Про це повідомили у ДБР.



У березні минулого року у телеграм-каналах почали поширювати ролик, на якому охоронець вдарив жінку, через що остання впала на Слідчі ГБР завершили розслідування щодо колишнього поліцейського охорони з Києва, який минулого року вдарив відвідувачку супермаркету.Про це повідомили у ДБР.У березні минулого року у телеграм-каналах почали поширювати ролик, на якому охоронець вдарив жінку, через що остання впала на





підлога. Відео починається на моменті, коли чоловік намагається вихопити у постраждалої смартфон, на який вона, ймовірно, знімала те, що відбувається.

Незабаром він б'є жінку кілька разів по голові, поки вона кричить йому: Віддай телефон! Прибери руки!"

Як з'ясувалося, причиною такої поведінки стало те, що відвідувачка відмовилася одягати маску.



Потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження, а самого поліцейського, як і його безпосереднього керівника, після розголосу звільнили з посади. Крім цього, догану отримав начальник столичного управління поліції охорони.



Колишнього правоохоронця підозрюють у перевищенні влади, яка супроводжувалася насильством. Йому загрожує позбавлення волі до восьми років.