Столичного фотографа Ктиторчука через сексуальне насильство над підлітками залишили під арештом

13:47 14 квітень Київ, Україна

Олександр Ктиторчук - столичний фотограф, відомий в професійних і громадських колах, підозрюється регулярному сексуальному насильстві над малолітніми підлітками, був залишений судом під вартою до 24 травня.

Про це повідомили в поліції Київської області. Доступ до судового засідання був обмежений через карантин.



Таким чином, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка відзначала ризик втечі підозрюваного, приховування, тиску на потерпілих і знищення або спотворення речових доказів.



Адвокати просили відмовити в задоволенні клопотання. Як повідомив адвокат підозрюваного Ігор Кореньков, підозрюваний не визнає інкримінованих йому злочинів.



"Звичайно, ми заперечуємо проти арешту. Він не визнає звинувачення. До того ж там є епізоди 2004 року", - сказав нам захисник.



Слідчі інкримінують фотографу Ктиторчуку кілька епізодів:



- розбещення неповнолітньої в автомобілі;



- вступ у статеві відносини з двома неповнолітніми в авто;



- зґвалтування неповнолітньої дівчини в фотостудії;



- зґвалтування неповнолітньої в мікроавтобусі Mercedes Vito, незважаючи на нібито опір дівчини.



Працівники поліції провели обшуки у чоловіка і виявили та вилучили як речові докази ноутбуки, планшети, мобільні телефони, банківські картки, документи, які направили на експертизу. Також вилучена машина, яка, за даними правоохоронців, була "переобладнана для розпусних дій".



"Крім того, деякі статеві акти він знімав на відео і зберігав на власному комп'ютері. Можливо, після проведення досліджень, його будуть також підозрювати за ст. 301 про створення порнографії за участю дітей", - зазначили правоохоронці.



Зараз Ктиторчуку інкримінують розбещення та зґвалтування неповнолітніх. У разі доведення провини фотографу загрожує до 5 років ув'язнення.