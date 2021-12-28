Столична поліція затримала наркодилерів із великою партією наркотиків

10:59 28 грудень Київ, Україна

У Києві правоохоронцями викрито та затримано двох людей, які тривалий час займалися збутом наркотичних засобів на території столиці через месенджер Telegram.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.



У ході проведення обшуків в автомобілі та за місцем проживання затриманих вилучено:

6 кг різних видів наркотиків;

5 тис. таблеток екстазі та Xanax;

1120 марок LSD різних видів.

Загальна сума вилучених наркотиків становить близько 2 млн. грн.



В даний час зазначеним особам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого год.. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинене за попередньою змовою групою осіб).



Вилучені наркотичні речовини спрямовані на експертизу.



Викриття злочинної діяльності здійснювалося слідчими Дарницького управління поліції під час оперативного супроводу Управління боротьби з наркозлочинністю у Києві під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури столиці.