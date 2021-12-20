Столична поліція з'ясовує обставини забруднення пічними матеріалами річки Стугна

09:56 13 грудень Київ, Україна

Правоохоронці розслідують обставини забруднення шкідливими відходами річки Стугна в Обухівському районі та встановлюють причетних до цього осіб.



Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.



До чергової частини Обухівського районного управління поліції надійшло повідомлення від члена комісії з контролю за використанням та охороною земель, лісів, надр та водосховищ Обухівського району про виявлення факту забруднення річки Стугна викидами пічних матеріалів.



За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 236 (Порушення правил екологічної безпеки) Кримінального кодексу України.



Крім того, слідчими Обухівщини направлені відповідні запити до Обухівської районної державної адміністрації та басейного управління водних ресурсів середнього Дніпра щодо надання відповідних документів, що підтверджують факти здійснення викидів пічних матеріалів, що стікають у річку Стугна, з усіма додатками та наявними матеріалами за фактом забруднення, також про надання результатів дослідження відібраних проб викидів.



Також проводяться заходи щодо встановлення особи, якій належить металева труба під ґрунтовим покривом, розташована неподалік піщаного кар'єру, через яку в річку потрапляють небезпечні речовини, а також підстави здійснення цих викидів.



Правоохоронці встановлюють всі обставини факту порушення у сфері довкілля та причетних до цього осіб.



Слідство продовжується.