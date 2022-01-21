Столична поліція Казахстану заявила про таємні поховання протестувальників

16:31 21 січень Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів міста Алма-Ати заявили, що вони знайшли таємно поховані тіла. У поліції вважають, що ці тіла належать до учасників протестів.



Представник департаменту міста пояснила, чому учасниками масових заворушень було здійснено поховання. Насамперед для того, щоб утруднити ідентифікацію.

«Таємні поховання проводилися для того, щоб утруднити ідентифікацію учасників заворушень», — прокоментувала обставини, що склалися, член департаменту.



У цей час, точне місце розташування таємних поховань не називається як і, як і кількість загиблих не уточнюється.



Раніше під час брифінгу, що відбувся після протестів, начальник департаменту поліції повідомив, що на морги було здійснено атаки з метою «вкрасти» тіла загиблих.. Також тіла загиблих забирали з будівлі департаменту поліції.