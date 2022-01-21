Столична поліція Казахстану заявила про таємні поховання протестувальників

Співробітники правоохоронних органів міста Алма-Ати заявили, що вони знайшли таємно поховані тіла. У поліції вважають, що ці тіла належать до учасників протестів.
Представник департаменту міста пояснила, чому учасниками масових заворушень було здійснено поховання. Насамперед для того, щоб утруднити ідентифікацію.
«Таємні поховання проводилися для того, щоб утруднити ідентифікацію учасників заворушень», — прокоментувала обставини, що склалися, член департаменту.
У цей час, точне місце розташування таємних поховань не називається як і, як і кількість загиблих не уточнюється.
Раніше під час брифінгу, що відбувся після протестів, начальник департаменту поліції повідомив, що на морги було здійснено атаки з метою «вкрасти» тіла загиблих.. Також тіла загиблих забирали з будівлі департаменту поліції.
Офіційно відомо, що масові заворушення в Казахстані призвели до загибелі щонайменше 227 людей, а кількість затриманих досягла майже 10 тисяч. Генпрокуратура держави повідомила, що до моргів всього було доставлено 225 тіл, частину з яких офіційно назвали «озброєні бандити, які беруть участь у терактах».
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