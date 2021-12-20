Стовп яскраво-жовтого диму стривожив жителів Дніпра

Про дивну і незвичайне явище повідомив сьогодні місцевий телеграм-канал в місті Дніпро. Жителів міста ні на жарт налякали хмари диму яскраво-жовтого кольору. Цей екзотичного виду дим вони спостерігали в районі міського автомобільного ринку.
На опублікованих кадрах видно сильне задимлення жовтого кольору.
Раніше повідомлялося, що в центральному районі Дніпра сьогодні сталася пожежа, пошкоджено п'ять торгових кіосків.
Також повідомлялося, що в селі Шамраївка Київської області сталася пожежа на території приватного домогосподарства, згоріли дві тонни соломи і п'ять автомобілів.
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