Стовп яскраво-жовтого диму стривожив жителів Дніпра

19:20 31 липень Київ, Україна

Про дивну і незвичайне явище повідомив сьогодні місцевий телеграм-канал в місті Дніпро. Жителів міста ні на жарт налякали хмари диму яскраво-жовтого кольору. Цей екзотичного виду дим вони спостерігали в районі міського автомобільного ринку.

"У районі авторинку на 12 кварталі щось горить жовтим полум'ям. Ніби як завод "Прес", - написано в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно сильне задимлення жовтого кольору.

Раніше повідомлялося, що в центральному районі Дніпра сьогодні сталася пожежа, пошкоджено п'ять торгових кіосків.

Також повідомлялося, що в селі Шамраївка Київської області сталася пожежа на території приватного домогосподарства, згоріли дві тонни соломи і п'ять автомобілів.