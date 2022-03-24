Стартова ціна 800 грн. Поліція викрила мережу будинків розпусти

17:42 03 листопада Київ, Україна

Львові та Дніпрі співробітниками правоохоронних органів була викрита робота чотирьох будинків розпусти. Відвертий бізнес організували двоє чоловіків, такса за інтимні послуги стартувала з 800 грн і збільшувалася в залежності від уподобань клієнтів.

"В рамках досудового розслідування 2 листопада поліціянти провели десять санкціонованих обшуків у Львові та у Дніпрі, під час яких виявили та вилучили речові докази - чорнову бухгалтерію, грошові кошти, вторговані від протиправної діяльності та інше", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває, вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.