Стартова ціна 800 грн. Поліція викрила мережу будинків розпусти

У Львові та Дніпрі співробітниками правоохоронних органів була викрита робота чотирьох будинків розпусти. Відвертий бізнес організували двоє чоловіків, такса за інтимні послуги стартувала з 800 грн і збільшувалася в залежності від уподобань клієнтів.
Досудове розслідування триває, вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
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