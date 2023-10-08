Стало відомо про сотні жертв землетрусу в афганській провінції Герат

09:34 08 жовтня Київ, Україна

Землетруси продовжують нагадувати людям про їхню слабкість перед силами природи. Черговий сильний землетрус стався вчора, 7 жовтня, на заході Афганістану. У ранковому повідомленні ВВС News від 8 жовтня зазначено про сотні загиблих.

Зазначається, що дані про жертв стихії суперечливі.

За інформацією лікарні Герата, щонайменше 255 людей загинули, ще близько 500 отримали поранення, і ці цифри не є остаточними.

Напередодні представник екстрених служб регіону Моса Ашарі заявив журналістам, що постраждали понад 1000 жінок, дітей та людей похилого віку і близько 120 загинули.

За даними ЗМІ, кількість загиблих перевищила 500 людей.

Нагадаємо, 7 жовтня в афганській провінції Герат стався землетрус магнітудою 6,3.

Зафіксовано як мінімум три потужні поштовхи. Багато будинків пошкоджено, люди опинилися під завалами.