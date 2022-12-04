Стало відомо про стан постраждалих від вибуху в Одесі

08:55 04 грудня Київ, Україна

Внаслідок вибуху в Одесі на вулиці Прохорівській чотири співробітники поліції перебувають у важкому стані та госпіталізовані до різних лікарень міста. Про це у суботу, 3 грудня, повідомляє місцеве видання Думська.

"Найбільше постраждала криміналіст, яка втратила око, крім того, у неї мінно-вибухова травма голови. У іншого поліціянта вибухова травма та відкритий перелом ноги. Його колега отримав поранення ніг та грудної клітки. В одного патрульного – відкритий перелом гомілки та осколкове поранення обох ніг", – йдеться у повідомленні.

Ще один патрульний, а також волонтер, який віз небезпечний предмет та двоє перехожих – у стані середньої тяжкості. У інспектора травми ніг: відкритий перелом однієї та множинні осколкові поранення іншої. У волонтера теж відкритий перелом і рвана рана ноги. В одного з перехожих – поранення ніг та нижньої частини живота. У іншого – рвана рана правого коліна та лівого ліктя.

Стверджується, що причиною вибуху міг стати боєприпас від протитанкової установки Фагот, який перевозив волонтер у своєму автомобілі Dodge.

"За словами водія авто, ПТРК, а також використані гільзи він привіз з Миколаївщини як сувеніри", - пише видання.

Нагадаємо, 2 грудня в Одесі патрульні зупинили автомобіль на вулиці Прохорівській. Під час перевірки у багажнику виявили вибухонебезпечні предмети. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, після чого стався вибух.