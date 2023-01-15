Стало відоме ім'я командира авіаполку, який бомбив Дніпро та Кременчук

Ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі, який забрав життя щонайменше сімнадцяти людей, завдав 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку (військова частина 33310 Шайківка). Його командиром нібито є полковник Олег Тимошин. Про це у суботу, 14 січня, повідомили OSINT-дослідники.
Також про це повідомив представник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Цю інформацію підтверджує військовий журналіст Андрій Цаплієнко.
Крім того, стверджується, що 27 червня 2022 року за його наказом було завдано удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці.. Тоді загинуло понад 20 людей і понад 30 вважалися зниклими безвісти.
Зазначимо, кількість жертв удару Росії по Дніпру зросла до 17 осіб.
Нагадаємо, президент звернувся до союзників та закликав дати більше зброї Україні.
Раніше у ЗСУ розповіли, чим Росія вдарила по Дніпру. Багатоповерхівкою у Дніпра росіяни вдарили ракетою Х-22. Такий самий снаряд потрапив улітку торговим центром у Кременчуці.
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