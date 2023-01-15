Стало відоме ім'я командира авіаполку, який бомбив Дніпро та Кременчук

09:08 15 січня Київ, Україна

Ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі, який забрав життя щонайменше сімнадцяти людей, завдав 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку (військова частина 33310 Шайківка). Його командиром нібито є полковник Олег Тимошин. Про це у суботу, 14 січня, повідомили OSINT-дослідники.

Також про це повідомив представник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Цю інформацію підтверджує військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

"Пуск ракети Х-22 здійснювався літаком Ту-22м3 з району Курська.. Позивний борт 42492. Літак, який випустив ракету, сів на аеродромі в Рязані. Олег Тимошин точно знає весь екіпаж терористів із цього літака", - йдеться у повідомленні.

Крім того, стверджується, що 27 червня 2022 року за його наказом було завдано удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці.. Тоді загинуло понад 20 людей і понад 30 вважалися зниклими безвісти.

Зазначимо, кількість жертв удару Росії по Дніпру зросла до 17 осіб.

Нагадаємо, президент звернувся до союзників та закликав дати більше зброї Україні.

Раніше у ЗСУ розповіли, чим Росія вдарила по Дніпру. Багатоповерхівкою у Дніпра росіяни вдарили ракетою Х-22. Такий самий снаряд потрапив улітку торговим центром у Кременчуці.