Стали відомі подробиці податкового скандалу навколо медлабораторії Synevo

10:26 20 грудень Київ, Україна

Відкрилися нові факти податкового скандалу довкола медичної лабораторії Synevo.

Про це повідомило анонімне джерело у партії «Слуга народу» для ЗМІ.



Йдеться про рішення Державної податкової служби, яка за підсумками перевірок встановила податковий борг компанії на суму 1,1 млрд гривень. Лабораторію перевіряли у вересні-листопаді 2021 року.



Тоді у відповідь на претензію у Synevo заявили, що мають намір оскаржити рішення у суді.



За даними джерела, спочатку рішення про нарахування компанії Synevo податків було ініційовано ще під час перебування головою Державної податкової служби (ДПС) Олексія Любченка.



Важливо сказати, що такий штраф — один із багатьох прикладів нарахувань штрафу для шантажу та вимагання часів Любченка та його заступниці з аудиту Наталії Рубан.



При цьому джерело заявило, що швидше за все податки компанії платити все-таки не доведеться. У ситуацію вирішив втрутитись Офіс Президента.



«У ситуацію втрутилися Офіс Президента та Кабінет Міністрів. Швидше за все, рішення щодо компанії буде переглянуто. Штраф буде скасовано або знижено», – стверджує він.