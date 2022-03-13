Стала відома причина падіння хлопця з кабінки канатної дороги в Харкові

Стали відомі подробиці та причини трагічної події на канатній дорозі в Харкові. Увечері 13 червня 17-річний хлопець випав з кабінки канатної дороги, впавши з 10-метрової висоти на проїжджу частину. Швидку викликав водій авто, перед яким впав молодий чоловік. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами очевидців, їм здалося, що юнак хотів таким чином звести рахунки з життям. Мати потерпілого розповіла, що це нещасний випадок.

Як повідомляють правоохоронці, хлопець хотів зробити ефектне селфі, але, не втримавшись, впав з висоти 10-и метрів.

Стверджується, що хлопець був нетверезий. Як повідомляє місцеве видання Об'єктив, бригада швидкої визначила стан сп'яніння за запахом з рота. Чи був юнак п'яний, встановлять в медустанові, куди його забрали з численними переломами.

"13 червня о 17:55 надійшов виклик в службу екстреної допомоги з приводу падіння з висоти. По приїзду бригади була надана допомога хлопцеві 17 років. Він був важкий. Йому діагностували відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом тім'яної кістки, закритий перелом правого плеча і закритий перелом правого стегна. Травматичний шок, спроба суїциду і алкогольне сп'яніння", - розповіла виданню Об'єктив заступниця директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Галина Салдан.

Зараз потерпілий у важкому стані в реанімації.