ССО успішно атакували ворожі аеродроми у Бердянську та Луганську

Сили спецоперацій Збройних сил України (ЗСУ) доповіли про успішну атаку на ворожі аеродроми у Бердянську та Луганську. Бійці знищили дев'ять гелікоптерів різних моделей і десятки загиблих у живій силі.
Про це повідомляє пресслужба ССО.
За даними ЗСУ, надійшла інформація про наявність ворожих аеродромів у тимчасово окупованих містах, а також про присутність на них військової авіатехніки, спеціалізованого обладнання та боєприпасів. Ця інформація була перевірена та підтверджена, після чого координати та необхідні дані були передані Силам оборони для завдання удару.
Внаслідок нічної атаки з 16 на 17 жовтня окупанти зазнали серйозних втрат. Згідно з останніми звітами, у Бердянську та Луганську було знищено дев'ять гелікоптерів різних моделей, військову спецтехніку, пускову установку ППО та склади боєприпасів. Також в результаті атаки було завдано пошкоджень злітним смугам на аеродромах. Вибух складів боєприпасів тривав до ранку.
Повідомляється, що втрати серед живої сили противника налічують десятки загиблих та поранених, і продовжується вилучення тіл з-під уламків.
Про це повідомляє пресслужба ССО.
За даними ЗСУ, надійшла інформація про наявність ворожих аеродромів у тимчасово окупованих містах, а також про присутність на них військової авіатехніки, спеціалізованого обладнання та боєприпасів. Ця інформація була перевірена та підтверджена, після чого координати та необхідні дані були передані Силам оборони для завдання удару.
Внаслідок нічної атаки з 16 на 17 жовтня окупанти зазнали серйозних втрат. Згідно з останніми звітами, у Бердянську та Луганську було знищено дев'ять гелікоптерів різних моделей, військову спецтехніку, пускову установку ППО та склади боєприпасів. Також в результаті атаки було завдано пошкоджень злітним смугам на аеродромах. Вибух складів боєприпасів тривав до ранку.
Повідомляється, що втрати серед живої сили противника налічують десятки загиблих та поранених, і продовжується вилучення тіл з-під уламків.
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