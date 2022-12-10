США ввели санкції проти голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка

08:21 10 грудня Київ, Україна

Державний департамент США у п'ятницю оголосив про введення санкцій проти голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка та двох членів його сім'ї. Про це у п'ятницю, 9 грудня, йдеться на сайті Держдепартаменту.

Зазначається, що санкції введено в рамках боротьби з глобальною корупцією, а також присвячено Міжнародному дню боротьби з корупцією та напередодні Міжнародного дня прав людини.

"Через значну корупцію щодо Вовка прийнято фінансові санкції на основі закону Магнітського та візові обмеження. Також аналогічні заходи стосуються його двох найближчих родичів", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Держдепі не стали уточнювати, про кого саме йдеться.

"Державний департамент включив до списку Вовка за здирництво хабарів в обмін на втручання в судові та інші публічні процеси", - наголосили в Держдепі.

В Україні Павло Вовк фігурує у справі "плівок ОАСК", оприлюднених Національним антикорупційним бюро. Відповідно до них, Вовк втручався в роботу ОАСК, впливаючи на ухвалення рішень у певних справах.

2020 року НАБУ оголосило Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади.

За керівництва Вовка Окружний адмінсуд Києва став відомий такими скандальними рішеннями, як усунення в.о.. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника та нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Поля Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".

У листопаді 2022-го Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Вовка, а також суддів Євгена Аблова, Ігоря Качура та Ігоря Погрибниченка у справі "плівок ОАСК".

Нагадаємо, окружний адмінсуд Києва дозволив судді Київського адмінсуду Олександрі Брагіній подавати декларації не в електронній, а у паперовій формі, що суддя мотивувала "релігійними переконаннями".