США приводять війська до бойової готовності через Україну, Байден закликає союзників

11:25 25 січень Київ, Україна

Сполучені Штати привели в бойову готовність 8500 військовослужбовців через напруженість поблизу українських кордонів, а президент Джо Байден закликав європейських союзників, щоб зберегти єдність Заходу перед тиском Росії.



Тим часом Євросоюз закликав союзників уникати «нервового зриву» перед побоюванням, що Росія може організувати повномасштабне вторгнення в Україну.