США: чоловік відкрив стрілянину з гвинтівки, загинули 10 осіб

07:33 23 березень Київ, Україна

З невідомих на цей момент причин озброєний гвинтівкою чоловік відкрив вогонь на парковці поблизу супермакета, жертвами стрілянини стали 10 осіб. Трагічна подія сталася в місті Боулдер, штат Колорадо



Про це повідомляє ABC news.



Джерело в поліції повідомило телеканалу, що поліціянти прибули на місце події після повідомлення про стрілянину на парковці біля супермаркету, яке надійшло приблизно о 14:30 за місцевим часом. Після цього озброєний гвинтівкою підозрюваний відкрив по них вогонь. В результаті 51-річний офіцер поліції Ерік Теллі, який приїхав на місце першим, загинув.



Після цього підозрюваний був поранений і взятий під варту. Його відправили в місцеву лікарню. Поліція не назвала його імені і можливі мотиви.



Всього під час стрілянини в супермаркеті і на його парковці були вбиті десять осіб. За даними поліції, підозрюваний став єдиною людиною з серйозними травмами, який вижив, пише Reuters.