Зрив навчального процесу та евакуація 400 учнів - наслідки гри з газовим балончиком

07:07 10 грудня Київ, Україна

Учень середньої школи міста Червоноград через необережне поводження з газовим балончиком перервав навчальний процес більш ніж на 3 години.



Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Національної поліції у Львівській області.



"9 грудня близько 13:00 в одній з середніх шкіл в місті Червоноград 17-річний учень 11-го класу під час уроку розпорошив вміст газового балончика в приміщенні класу", - сказано в повідомленні.



В результаті інциденту з будівлі школи евакуювали близько 400 осіб.



Для огляду в лікарню відправили 5 учнів, навчальний процес був перерваний на 3 години.



Поліція опитала учня, який розпилив газ, в присутності його матері. За словами школяра, він розглядав газовий балончик і випадково відламав пластиковий запобіжник, в результаті чого і сталося розпилення.